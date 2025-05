L'une des nouveautés les plus notables est le FDE (File Decompression Engine), un composant matériel entièrement personnalisé pour Nintendo. Concrètement, ce système accélère la décompression des fichiers LZ4, notamment les temps de chargement en combinaison avec les 256 Go de stockage UFS, extensibles via cartes MicroSD Express jusqu'à 2 To.

Comme déjà annoncé, l'écran LCD de 7,9 pouces affiche une résolution Full HD avec prise en charge du HDR10 et du VRR jusqu'à 120 Hz. Cependant, le VRR ne fonctionnera que sur l'écran intégré, sans support via HDMI pour le moment. Le DLSS de Nvidia est officiellement intégré au SDK Switch 2, avec des options DLSS 1x, 2x et 3x en plus du DLAA, permettant ainsi différents compromis entre performances et qualité visuelle, comme certains ont déjà pu l'observer dans Cyberpunk 2077.

Enfin, Digital Foundry apporte quelques précisions concernant la fonction GameChat. En effet, celle-ci semble considérablement affecter les ressources de la console, au point que Nintendo fournit aux développeurs un outil de test pour mesurer son impact sur le cache L3. D'ailleurs, souvenez-vous, la vidéo de présentation de ladite fonctionnalité en avril dernier laissait justement entrevoir d'importants ralentissements lors de son utilisation en jeu.