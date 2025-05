En activant cette fonction, on évite autant que possible la dégradation subie par les batteries lithium, lorsque la recharge dépasse le seuil des 90%. Cela contribue à prolonger la durée de vie de la batterie sur le long terme, quitte à sacrifier pour cela quelques minutes de jeu. Cette option sera à activer (ou non) depuis les paramètres de la console.

Une fonction très pratique, qui plus est sur une Switch 2 qui passera la majeure partie de son temps entièrement chargé sur la nouvelle station d'accueil de Nintendo. Enfin, si la Switch 2 embarquer une batterie de 5 220 mAh, soit la plus imposante de toute la gamme Switch, l'autonomie sera inférieure à la Switch OLED, à la Switch Lite, et même à la Switch originelle, avec une durée de charge estimée entre 2 et 6,5 heures par Nintendo.