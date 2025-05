Sur place, tout n'est pas encore joué pour autant. Des écologistes ont déjà tiré la sonnette d'alarme au sujet de la riche biodiversité du site, qui abrite « différents types de serpents, de lézards... et même des crapauds verts qui constituent une espèce protégée ». Ces petits habitants pourraient paradoxalement devenir le plus grand obstacle à cette usine destinée à accélérer la transition vers des transports plus propres.