Une révolution technologique, n'ayons pas peur des mots. Car la batterie à anode composite 100 % silicium offre des caractéristiques qui pourraient changer la donne pour les véhicules électriques.

Le concept, baptisé « Small Battery, Big Future » par ProLogium, permet de recharger 300 km d'autonomie en seulement cinq minutes. Les performances techniques affichent une densité énergétique de 811,6 Wh/L, contre 300 Wh/kg pour les meilleures batteries lithium-ion actuelles. Preuve à l'appui, la batterie a reçu la certification de l'organisme TÜV Rheinland, selon le site Acutem.

Si l'on ajoute la réduction du poids de 300 kg, la diminution du volume de 44 % par rapport aux batteries standard et la réduction des taxes sur le carbone, on a là un concentré de ce qui pourrait se faire de mieux, performant et propre.

Dr Dmitry Belov, scientifique en chef de ProLogium a plutôt raison de se pavaner en déclarant que « depuis 2023, nous avons constamment surpassé nos concurrents ». Le Nord renaît de ses cendres minières et confirme sa nouvelle réputation de « vallée de la batterie ».