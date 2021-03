Rivian prévoit de produire des batteries à semi-conducteurs quand Fisker abandonne

Fisker avait d’abord parlé d’une batterie offrant plus de 600 km d’autonomie avec un temps de charge de seulement neuf minutes, ce qui était très prometteur. Cette batterie reposait, d’après les annonces, sur un supercondensateur hybride à base de graphène. Puis l’entreprise a annoncé avoir réalisé une percée extraordinaire dans les batteries à semi-conducteurs qui permettrait d’offrir près de 800 km d’autonomie avec un temps de charge record d'une minute seulement.

Mais dans une récente interview accordée à The Verge, le P.-D.G. de Fisker annonce avoir renoncé il y a près d’un an, après de longues années de recherche sur ces batteries. Il a ainsi déclaré : « Nous avons donc passé beaucoup de temps, plusieurs années, à faire des recherches sur les batteries à semi-conducteurs. Et c'est une sorte de technologie où lorsque vous vous sentez arriver à 90% du développement, vous y êtes presque, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que les 10 derniers pourcents sont beaucoup plus difficiles à atteindre que les 90 premiers ». Puis d’ajouter : « Nous avons donc complètement abandonné les batteries à semi-conducteurs à ce stade parce que nous ne les voyons tout simplement pas se matérialiser ».

Aux yeux de Fisker, il reste encore de nombreuses années pour atteindre le stade de la production de ce type de batterie et l'entreprise préfère jeter l’éponge pour le moment.