Le site de stockage va s'insérer dans le réseau d'électricité local, et permettra d'apporter un meilleur équilibre. « En journée, il y a des pics de production solaire, pendant lesquels l'électricité est gratuite ou très peu chère. On peut stocker cette électricité. Le soir venu, pendant la mi-temps d'un match de foot, il peut y avoir une surconsommation électrique qu'on peut alors amortir » précise dans ce cadre Andy Symonds.

Il permettra par ailleurs de mieux stabiliser le réseau, la présence du site permettant de ne plus effectuer de délestage – qui est, pour rappel, l'interruption volontaire et momentanée de la fourniture électrique décidée lors d'une demande soudaine et importante, afin d'éviter une panne. Enfin, en lissant l'offre sur la durée, les partenaires de ce projet espèrent pouvoir peut-être stabiliser les tarifs de l'électricité distribuée. La fin des travaux est programmée pour le printemps prochain.