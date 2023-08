Électricité : un nouveau fluide dédié au stockage, c’est le pari de RheEnergise qui va tester sa solution au Royaume-Uni

Traditionnellement, il faut un relief relativement prononcé pour que l'installation d'une STEP soit possible. Or, pour Mercia Power et RheEnergise, l'utilisation d'un fluide plus dense « permet au projet HD Hydro peut être déployé sous la surface de simples collines plutôt que de montagnes. » Avec un stockage souterrain des fluides, il conviendrait à des sites affichant un dénivelé inférieur à 100 mètres. Et d'ajouter : « cela ouvre des opportunités massives au Royaume-Uni et dans le reste du monde. »



RheEnergise a déjà identifié 6 500 sites potentiels au Royaume-Uni, chacun pouvant afficher entre 5 et 100 mégawatts de puissance installée. La société s'intéresse de près aux mines et aux carrières, en soulignant que ces sites sont de grands consommateurs d'énergie.

À présent, la construction doit débuter. RheEnergise entend déployer une puissance installée de 100 mégawatts d'ici 2030. En comparaison, le plus grand STEP français (Grand'maison) affiche 1 800 mégawatts de puissance installée, mais nous parlons ici de réservoirs de stockage bien plus petits (de la taille d'une piscine olympique).

Beaucoup plus polyvalente, l'utilisation d'un fluide plus dense présenterait d'autres avantages : temps de construction réduit, empreinte carbone amoindrie… À l'heure où les initiatives se multiplient (par exemple du côté de l'hydrogène ou de la construction) pour résoudre la question du stockage électrique issue d'énergies intermittentes, cette modification des STEP traditionnelles est à surveiller.