Le plus grand parc éolien du monde sera au large des côtes britanniques

Les éoliennes ont de plus en plus le vent en poupe. L’année dernière, en 2019, le secteur a fourni 15 % de l'électricité consommée en Europe. Le pays leader sur ce secteur est le Royaume-Uni. Et nos voisins d’outre-Manche devraient le rester : le projet de parc éolien offshore Dogger Bank, le plus grand du monde, est désormais entériné et sa construction vient de débuter.