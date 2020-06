Total poursuit ses investissements dans l'éolien et devient partenaire d'un projet offshore géant écossais

Le géant français de l'énergie va acquérir une part majoritaire de ce qui deviendra, une fois achevé, le plus gros parc éolien offshore du pays de Saint-Andrew.

De plus en plus actif dans les énergies renouvelables, le groupe Total a annoncé, mercredi 3 juin, avoir conclu un accord avec la société irlandaise SSE Renewables, en vue de l'acquisition du projet de parc éolien offshore Seagreen 1, situé en Écosse. Le groupe pétrolier et gazier français indique avoir déboursé 70 millions de livres sterling (soit 78 millions d'euros) lors de la transaction.