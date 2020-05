Siemens Gamesa annonce une éolienne d'une puissance de 14 MW pour l'offshore

Dans un communiqué publié mardi, SGRE a déclaré qu'une seule éolienne serait ainsi capable d'alimenter environ 18 000 ménages européens par an.

Cette augmentation de la puissance installée s'accompagne d'éoliennes toujours plus imposantes. En octobre dernier, General Electric faisait appel à l'Haliade-X, l'éolienne la plus puissante au monde pour son parc. D'une puissance nominale de 12 MW, son rotor dispose d'un diamètre de 220 mètres et de pales de 107 mètres de long.