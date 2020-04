Nestlé UK signe un grand contrat éolien sur 15 ans avec le danois Ørsted

© Sweet Ice Cream Photo / Unsplash

« Jouer son rôle contre le changement climatique »

Des émissions de CO 2 en baisse

Cet accord fait ainsi partie de l'engagement du groupe à atteindre le zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 Le contrat réserve une part de 31 MW sur un parc éolien offshore situé au large de Norfolk. À compter du 1mai, il devrait couvrir la moitié de la consommation électrique du géant de l'alimentation au Royaume-Uni.En s'ajoutant à d'autres contrats similaires, l'ensemble de cette consommation électrique devrait être couverte par des énergies renouvelables. Le directeur général de Nestlé «», Stefano Agostini s'est dit «» que son entreprise «». Il ajoute : «».L'accord est également apprécié par Ørsted, ce contrat au long cours assurant une stabilité supplémentaire dans ses revenus. L'enseigne est désormais l'un des acteurs majeurs dans son domaine. Elle a signé en 2019 le plus grand accord de vente directe d'électricité issu de l'éolien offshore, un contrat de 100 MW avec le fabricant de polymères Covestro. Rasmus Errboe, vice-président chez Ørsted a déclaré que «».Mais l'accord avec Nestlé est le plus gros contrat d'électricité à prix fixe signé jusque-là par l'entreprise avec une société britannique. Ce nouveau contrat contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre émises par le groupe. Le chemin est encore long pour Nestlé, qui s'est engagé à atteindre le zéro émission en 2050. Ses émissions directes et indirectes ne cessent de baisser, mais plafonnaient encore à 3,3 millions de tonnes métriques de COen 2018 selon Statista.Le groupe, qui a aussi été épinglé ces dernières années au sujet de sa pollution par les plastiques et sa gestion des ressources en eau, a rejoint un collectif de grandes entreprises réclamant des camions plus propres auprès de la Commission Européenne, rapporte