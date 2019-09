Nestlé s'engage pour l'emballage du futur et vise le zéro émission nette de CO2 pour 2050

Nestlé Institute of Packaging Sciences Vevey, 12 septembre 2019 (© Crédits photo : Nestlé)

Nestlé, symbole de la prise de conscience des grands industriels

Utiliser de l'électricité 100 % renouvelable

C'était le jour des annonces chez! La multinationale suisse a annoncé, jeudi 12 septembre, avoir inauguré son, à Lausanne, destiné à mettre au point les emballages du futur. Le groupe a également dévoilé ses objectifs en matière de lutte contre le dérèglement climatique, en annonçant s'engager à atteindre leEn inaugurant son, le premier de ce type dans l'industrie alimentaire, Nestlé compte poursuivre ses efforts pour commercialiser des solutions d'emballage fonctionnelles et sûres, qui puissent être respectueuses de l'environnement, et», affirme Mark Schneider, le P.-D.G. de Nestlé. Si certains y voient un argument marketing, voire de l'idéalisme, d'autres y décèlent une, lucides quant à leur devoir de mettre au point et d'utiliser par exemple des emballages rechargeables ou réutilisables.Nestlé travaille notamment sur ce dernier point mais aussi sur des matériaux d'emballage simplifiés, des, ainsi que des papiers et matériaux. Des produits comme la poudre de cacao Nesquik All Natural et les barres céréales YES seront ainsi prochainement emballés avec du papier recyclable.La première entreprise agroalimentaire mondiale a également décidé de, c'est-à-dire de tout faire pour limiter la hausse de la température de la planète à 1,5°C. Pour cela, Nestlé signera l'engagement «», en marge du Sommet sur l'action pour le climat organisé par l'ONU ce mois-ci.Nestlé a aussi clamé sa volonté d'atteindre. Pour y parvenir, plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre, comme le lancement de produits à la meilleure empreinte environnementale, tant sur le contenu (aliments et boissons à base de plantes) que sur le contenant (les emballages).Le groupe compte également accompagner les agriculteurs en, et protéger les forêts en replantant des arbres, conformément à son objectif zéro déforestation. Enfin, Nestlé entend utiliser de l'dans ses usines, bureaux et entrepôts, en priorisant l'utilisation de l'énergie issue de sources renouvelables. Des investissements dans des parcs éoliens et solaires sont à l'ordre du jour.