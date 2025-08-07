Pour éviter les coups de chaleur, faites tout ce que vous pouvez pour rester bien au frais : hydratez-vous régulièrement, mettez des vêtement amples et légers, usez et abusez du brumisateur et évitez les activités sportives. Vous pouvez également, si la chaleur est vraiment trop intense, miser sur un climatiseur mobile. Vous n'avez pas le budget ? Un bol de glaçons devant un ventilateur vous sauvera la mise.