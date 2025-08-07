La canicule est de retour dans notre pays. Comment faire pour rester bien au frais quand on travaille chez soi ? On vous partage nos meilleurs conseils.
- Commencez votre journée de travail plus tôt pour profiter de la fraîcheur matinale et aérer votre espace.
- Fermez portes et fenêtres pour maintenir une température agréable et éviter la chaleur excessive en intérieur.
- Hydratez-vous, portez des vêtements légers, et utilisez un ventilateur avec glaçons pour rester au frais.
Avec le réchauffement climatique, les épisodes de canicule sont non seulement devenus plus fréquents mais ils ont aussi tendance à durer plus longtemps. Ces vagues de chaleur ont parfois des effets totalement inattendus. Si vous télétravaillez, rester productif par une telle chaleur peut devenir vraiment difficile. Voici 5 astuces pour rester bien au frais.
1. Commencez à travailler plus tôt
Même si la température ne baisse pas beaucoup pendant la nuit, il fait toujours plus frais le matin qu'en plein milieu d'après-midi. Démarrez votre journée de travail plus tôt pour aérer votre bureau avant que les températures ne remontent. Vous pourrez ainsi profiter de la (relative) fraîcheur de la matinée.
2. Fermez les portes et les fenêtres
Vous appréciez le mode sombre sur votre smartphone ? Il est temps de le mettre en place autour de vous aussi ! En fermant les portes et les fenêtres, vous éviterez que les températures montent trop vite dans votre intérieur et serez, de fait, beaucoup plus concentré.
3. Rafraîchissez-vous
Pour éviter les coups de chaleur, faites tout ce que vous pouvez pour rester bien au frais : hydratez-vous régulièrement, mettez des vêtement amples et légers, usez et abusez du brumisateur et évitez les activités sportives. Vous pouvez également, si la chaleur est vraiment trop intense, miser sur un climatiseur mobile. Vous n'avez pas le budget ? Un bol de glaçons devant un ventilateur vous sauvera la mise.
4. Évitez les sources de chaleur
Vous le savez, les appareils électroniques dégagent beaucoup de chaleur. Évitez donc de les faire tourner inutilement : débranchez tous les appareils de votre maison et en particulier ceux qui sont dans votre cuisine (four, micro-ondes, grille-pain, machine à café….). Le temps de la canicule, il vaut mieux, de toute façon, privilégier les repas froids.
5. Prenez aussi soin de votre ordinateur
Les smartphones et les ordinateurs détestent la chaleur. Pour les garder bien au frais, évitez d'ouvrir trop d'onglets, posez-les sur des surfaces fraîches et rigides (évitez les lits, canapés ainsi que vos genoux), ne chargez pas vos appareils aux plus chaudes heures de la journée et évitez, bien sûr, de les laisser en plein soleil.