L'accord est historique : pour la première fois aux États-Unis, un fournisseur d'électricité, la Tennessee Valley Authority (TVA), s'engage à acheter l'énergie produite par un réacteur nucléaire avancé de génération IV. Ce contrat tripartite verra naître d'ici 2030 le réacteur Hermes 2, d'une capacité de 50 MW, destiné à alimenter les très gourmands centres de données de Google dans la région. C'est une concrétisation majeure pour une technologie qui peinait jusqu'ici à trouver son modèle économique.

Le projet repose sur les réacteurs modulaires compacts (Small Modular Reactors ou SMR) de la start-up californienne Kairos Power. Leur particularité est d'utiliser une technologie à sels fondus fonctionnant à basse pression, ce qui simplifie grandement la conception et la sécurité par rapport aux centrales traditionnelles. L'obtention d'un permis de construire de la part du régulateur américain (NRC) dès novembre 2024 a validé la maturité du concept, ouvrant la voie à ce partenariat sans précédent.