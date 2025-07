ovancantfort

Pour avoir travaillé des décennies dans l’industrie du ciment, il n’y a là rien de nouveau. Les ciments composites au laitier et cendres volantes existent depuis des années en Europe (norme EN197-1:2012, classe CEM V) et les centrales à béton utilisent des logiciels d’optimisation de recette depuis plus de 10 ans.

Le seul point, c’est que ces ciments et bétons composites sont très rarement utilisés aux USA. Peut-être que pour Meta, c’est une invention révolutionnaire, mais en Europe, c’est business as usual.

De toute façon, ce n’est pas en coulant des millions de m3 de béton pour des data centers qui vont bouffer des gigawatts heures d’électricité qu’on va sauver la planète…