Apple expliquait l'année dernière que les requêtes nécessitant de grands modèles seront routées vers son infrastructure Private Cloud Compute, des grappes de serveurs équipées de puces Apple Silicon.

Chaque nœud dispose d’un budget énergétique plafonné à 300W et de capteurs thermiques qui déclenchent un abaissement de fréquence plutôt que la mise en marche immédiate du refroidissement hydraulique. Selon l'entreprise, cette conception aurait évité le dégagement de 1,2 million de tonne CO₂e en 2024 par rapport à un data center GPU classique. Côté matériel, les cartes mères sont modulaires ; la montée en capacité se fait par ajout de composants (blades) et non pas en remplaçant tout le châssis.

L’alimentation de ces serveurs provient exclusivement d’énergies propres (éolien et solaire), avec 1,8 GW issus de contrats dédiés dans le cadre du programme Supplier Clean Energy. Six centres de données auraient obtenu la certification Alliance for Water Stewardship. Concrètement, dans ces derniers, l’utilisation d’eau recyclée permet de couvrir jusqu’à 60 % des besoins liés au refroidissement.

Enfin, les émissions de gaz fluorés, utilisés dans la gravure des puces, sont traitées à la source : 100% des fournisseurs d’écrans et 26 fondeurs ont signé un accord imposant 90% d’abattement des gaz à effets de serre d’ici 2030. En 2024, cela se serait traduit par 8,4 millions de tonnes de CO₂e en moins.

L’entreprise revendique déjà plus de 60% de baisse d’émissions globales entre 2015 et 2024 alors que son chiffre d’affaires a progressé de 65%. Mais l'avancement des travaux sur l'intelligence artificielle et la démocratisation de la technologie pourrait amoindrir ses efforts. L'entreprise s’y prépare en planifiant 11 GW de capacité verte supplémentaire dans les trois régions où elle vend le plus de terminaux.