Loposo

En gros vous n’avez jamais utilisé un soft IA generative, ce n’est pas de la triche , ou peut partir d’un draft et lui demander des choses et l’utiliser comme un assistant,…

Et ca montre juste peut-être que l’humain et son comportement, ses choix, ne sont que des sommes de proba par rapport à son environnement.

ca s’appelle l’apprentissage, j’espère que vous avez payé tous les artists tous les jours quand vous entendez une musique, une image,… et pourtant elles rentrent dans votre tête, et parfois on va même copier sans le savoir, ou s’en inspirer.

Bref c’est votre métier qui est impacté donc,il ne faut pas. Mais les autres oui.

Les artists et un sacré égoïsme.

il y a encore 2 ans les graphiste étaient à rire de dall E et midjourney en se pensant supérieur, maintenant flippent tous et demande l’interdiction.

Mais trop tard, les modèles sont open sources, tournent en local, ne consomme pas forcément autant, c’est fini

exemple d’IA qui tourne en local ne consomme rien et peu servir en assistant