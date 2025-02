Selon un rapport d'Epoch AI, un institut de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif, cité par TechCrunch, la consommation énergétique réelle de ChatGPT aurait été surévaluée. En utilisant le dernier modèle par défaut d'OpenAI pour ChatGPT, GPT-4o, comme référence, Epoch AI a mesuré que la requête ChatGPT moyenne consomme environ 0,3 wattheure, loin des 3 wattheures qu'on lui prêtait jusqu'ici.

« Certains de mes collègues ont remarqué que l'estimation la plus répandue de 3 wattheures par requête était fondée sur des recherches assez anciennes et […] semblait être trop élevée », explique Joshua You, l'analyste de données d'Epoch AI qui a mené l'étude.

Il précise que les analyses précédentes reposaient sur des données récoltées lorsqu'OpenAI utilisait des puces plus anciennes et moins efficaces énergétiquement pour exécuter ses modèles. Les modèles eux-mêmes ont aussi évolué et présentent aujourd'hui de meilleurs rendements.