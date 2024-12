ChatGPT étonne toujours un peu plus, avec des modèles de plus en plus performants. Mais, ChatGPT est aussi un gouffre énergétique ! En effet, selon le média Connaissance des Énergies, une requête sur ChatGPT utilise 10 fois plus d'énergie que la même requête sur Google !

Une différence en énergie qui n'est soutenable à l'heure actuelle qu'à cause du fait que Google est encore bien plus largement utilisé que ChatGPT. Sauf qu'OpenAI a pour ambition de détrôner à terme le géant américain de la recherche. Et a déjà pour ce faire développé un moteur de recherche dopé à l'IA, tout en réfléchissant par ailleurs à la création d'un navigateur qui ferait concurrence à Chrome.