Un pays se distingue particulièrement à ce niveau. Les États-Unis sont en effet l'acteur le plus important du domaine, accueillant à eux seuls un tiers des data centers présents sur la planète. Selon Reuters, la création de nouveaux équipements de ce genre retarde la fin de l'activité de plus en plus de centrales thermiques.

L'exemple le plus parlant se retrouve dans le nord de la Virginie. Cet État abrite la plus grande concentration de data centers au monde, y bénéficiant des services du fournisseur Dominion Energy. Un géant de lénergie qui construit actuellement une centrale d'une puissance de 1000 mégawatts, alimentée au gaz naturel.

La situation, déjà mauvaise, pourrait bien être encore rendue encore plus compliquée dans les prochaines années avec l'arrivée à la présidence des États-Unis de Donald Trump en janvier prochain. L'homme politique républicain a en effet annoncé vouloir doper la production d'hydrocarbures (pétrole et gaz) durant son mandat. De quoi remettre totalement en cause la transition écologique ?