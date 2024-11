« C'est l'une des plus grosses concentrations de France. Il y a un écosystème, un Hub d'interconnexions. On est venu en Seine-Saint-Denis car il y avait des friches à l'époque » explique le patron de Digital Realty France, Fabrice Coquio. La Seine-Saint-Denis est le second département en nombre de data centers en Île-de-France, après l'Essonne. Et la région francilienne est elle un des territoires concentrant le plus ces équipements au niveau européen.

Une présence qui commence à inquiéter les personnes vivant dans les environs. Ce data center sera en effet situé à 200 mètres d'habitations, à 250 mètres d'une crèche et à 750 mètres de quatre établissements scolaires. « L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) recommande de protéger les enfants et les femmes enceintes des lignes haute tension en raison des risques de cancers. Le data center va nous exposer à des lignes très haute tension » critique une habitante, interviewée par Le Parisien. Tant pis ?