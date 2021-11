CloudHQ veut ouvrir le plus grand datacenter de France

Le fournisseur américain CloudHQ prévoit de donner naissance au plus gros datacenter de France. D’une surface de 66 000 m², le projet se divisera en deux bâtiments composés chacun de 24 salles informatiques et comptera au total 114 groupes électrogènes pour éviter toute panne en cas de coupure d'alimentation. Un centre bien plus imposant que celui d’Interxion, supposé être le plus grand datacenter de l’Hexagone avec ses 40 000 m².