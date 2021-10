Campus Cyber, le vaisseau amiral de la cybersécurité française, ouvrira ses portes en février 2022

Exactement, on veut que ce soit le vaisseau amiral de la cybersécurité en France. Ce Campus, on en fera ce que les membres décideront d'en faire. Nous voulons essayer d'ouvrir mi-février, voire début février, et fêter son inauguration un peu avant par le président de la République. Il y aura un auditorium de plus de 120 places, une salle de réunion de plus de 250 places, un hall d'accueil avec un écran gigantesque. Tout en haut, on retrouvera un rooftop pour accueillir certains « VIP », et nous avons un peu plus de 2 000 m² dédiés aux espaces collaboratifs, justement pour créer des projets entre les différents adhérents et membres du Campus Cyber.