L'école 42 va ouvrir son quatrième campus à Nice !

L'inauguration de l'établissement aura lieu le 6 octobre 2020 à 14h30, et en attendant, les équipes de 42 indiquent que les inscriptions pour le campus azuréen sont d'ores et déjà ouvertes. Ce nouveau campus français sera sous la direction de Rachid Abarki, Président-fondateur de THE BRIDGE École-Entreprises, une école parisienne qui forme de jeunes diplômés et cadres aux métiers du digital.