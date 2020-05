Un classement place l'école 42 en 1ère position des meilleures écoles informatiques de France

42 vient de recevoir une récompense honorifique qui devrait donner le sourire à l'un de ses fondateurs, Xavier Niel . L'école, fondée en 2013 et qui délivre la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et tous sans condition de diplôme à partir de 18 ans, arrive en tête du classement 2020 des meilleures écoles d'informatique en France.

Le classement établi par CodinGame, site spécialisé dans la programmation, se base sur la moyenne des résultats des 10 meilleurs étudiants des 144 écoles françaises d'informatique qui forment des développeurs. Les élèves ont été évalués selon plusieurs critères comme l'optimisation de code, la dextérité algorithmique, la maîtrise de l'intelligence artificielle et la résolution de problèmes.

En tête de ce classement, on retrouve donc 42, l'école dirigée avec succès par Sophie Viger, qui avait pris la deuxième place de l'édition 2018 et qui s'était brillamment illustrée en glanant le classement des meilleures écoles de code au monde en 2017. La directrice de l'école a naturellement accueilli la nouvelle avec enthousiasme. "Ce classement 2020 CodinGame est une preuve supplémentaire que l'on peut enseigner l'informatique de manière innovante, sans autre critère de sélection que le talent et la motivation."