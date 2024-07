Frédéric Bardeau (Simplon) : "En 5 ans, nous avons grandi avec le programme Apple Foundation"

Clubic : Bonjour Frédéric Bardeau. Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs ce qu'est exactement Simplon ?

Frédéric Bardeau : Si vous connaissez l'École 42 de Xavier Niel, nous sommes quelques entrepreneurs à avoir eu la même idée à peu près au même moment. La première vague des bootcamps à la française. Ces formations intensives sont nées aux États-Unis en 2010-2011. Il y a un certain nombre de geeks en France qui se sont dit alors : « c'est génial ce truc, il faut qu'on fasse la même chose ! » Et dans un mouchoir de poche, en quelques mois, l’École 42, Le Wagon et Simplon se sont lancés. Nous avions 10 000 € de fonds propres et nos petits locaux étaient rue du Simplon dans le 18e à Paris. Et là, on voit que Xavier Niel met 10 millions d'euros pour faire la même chose…

Nous sommes donc tous partis sur le même couloir de nage. De notre côté, nous avons misé sur le côté hyper inclusion, diversité sociale, solidaire. Nous avons démarré avec une première promo à Montreuil et puis après, nous avons pris une vague qui ne s'arrête pas. Pourquoi ? Parce que les gens qui s’inscrivent ont du talent. Chez Pôle emploi, il y en a plein. D’un autre côté, les entreprises pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. Le truc était tellement évident sur le papier.

Du coup, comment fonctionne votre modèle économique ?

Concrètement, cela a été le plus difficile à mettre au point parce que notre formation est gratuite. Les apprenants ne payent rien, les ordis sont donnés. C'est ça qui est compliqué. Nous avons le soutien de France Travail, des régions, mais aussi des subventions, du mécénat et du sponsoring comme c'est le cas avec Apple. Quand tu mixes tout ça, ça te fait une cote bien taillée où plus tu arrives à trouver des apprenants et du financement, plus tu arrives à former. Donc, d'une petite promo au tout début de Simplon, nous sommes passés à 7 000 étudiants par an maintenant.