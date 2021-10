WatchGuard offre ses produits à des universités françaises pour mieux former les étudiants en cybersécurité (Interview)

Il existe un problème aujourd’hui dans la cybersécurité et non des moindres : la pénurie de cerveaux. Le secteur de la sécurité informatique manque de bras, alors la société WatchGuard, réputée pour ses vertus pédagogiques, a récemment lancé un partenariat par lequel elle fournit ses produits et licences à deux universités françaises. La firme spécialisée dans la sécurité réseau, la sécurité des terminaux, l’authentification à plusieurs facteurs ou encore le Wi-Fi sécurisé veut contribuer à mieux former les étudiants en cybersécurité qui, justement, sont les fameux cerveaux de demain. Si la démarche de WatchGuard est forcément intéressée, il n’en reste pas moins qu’elle pourrait aider, à plus large échelle et avec le temps, à répondre à la demande des petites, moyennes et grandes entreprises, qui aspirent à se sortir de leur protection informatique souvent désuète et parfois lourde de conséquence(s).