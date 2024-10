Un simulateur CAE, c’est ces gros trucs d’environ 15m de haut. Le Vision Pro n’en remplacerait que l’affichage.



Bon CAE a aussi ce genre de simulateurs, mais aucun intérêt de la VR/AR là



EDIT - du blog CAE

…the app will allow pilots to remotely complete training activities that are currently only available in training centres. As part of CAE’s training ecosystem, the app will not only further increase the effectiveness and speed of training pilots safely but will also enable pilots to train anytime from anywhere.