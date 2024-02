Apple réfléchit à un moyen de marier le Vision Pro et son projet de voiture autonome

Bien évidemment, déposer un brevet ne signifie jamais que de telles innovations verront forcément le jour. Apple se réserve juste le droit d’expérimenter avec ce sujet et de coller un procès à une entreprise qui oserait développer une idée un peu trop similaire à celle-ci. Cela donne tout de même une idée de la direction dans laquelle veut avancer Apple, où l’écosystème de l’entreprise ne s’arrêterait plus aux iPhone, iPad et Mac, mais intégrerait désormais la voiture et la réalité augmentée. De quoi imaginer des possibilités encore plus dingues… et potentiellement encore plus dangereuses.