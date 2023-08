Apple explique comment le Vision Pro limitera le Motion Sickness et la fatigue oculaire

Vous n'êtes pas sans savoir que l'Apple Vision Pro sera équipé, en plus de la puce M2 que nous connaissons, d'une toute nouvelle puce R1. Cette dernière aura pour principale mission de gérer les capteurs et caméras embarquées par le casque, cela afin d'assurer un suivi précis de la tête, des yeux ou encore des mains. Par conséquent, ce nouveau processeur permettra de limiter sensiblement la latence une fois l'appareil vissé sur la tête. D'après les dires d'Apple, la puce R1 permettrait de diffuser les images sur les écrans du casque en 12 millisecondes, soit huit fois plus vite qu'un battement de cils. De quoi limiter la sensation de Motion Sickness ? C'est en tout cas la promesse.