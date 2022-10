Contrairement à Apple, pour Samsung, l'OLED n'est pas la solution pour la réalité mixte

Comme le rappelle TechRadar, Apple serait actuellement en train de développer, avec TSMC, une technique pour graver des dalles OLED ultrafines pour ses lunettes Apple Glass. Pour Apple, le choix de l'OLED se défendrait pour au moins deux raisons : l'efficacité énergétique de cette technologie et l'excellent contraste qu'elle permet.

Si l'on se fie aux déclarations de Kim Min-woo, Apple devrait néanmoins trouver une autre solution. Reste maintenant à savoir laquelle. La piste QD-OLED est intéressante sur le papier, puisque cette technologie mêle le contraste infini et la réactivité de l'OLED avec la forte luminosité et les couleurs vibrantes des écrans QLED. Pour l'instant, le QD-OLED n'est toutefois pas encore produit en masse sur des petits formats. Il faudra vraisemblablement attendre quelques années pour que la miniaturisation de cette technologie soit suffisamment avancée pour l'intégrer, à grande échelle, sur des casques de VR et des lunettes d'AR.