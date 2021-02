Apple travaillerait sur le développement d'un écran Micro-OLED... avec un certain TSMC

Différents enjeux se cachent derrière le fait de réussir à graver des panneaux d'affichage Micro-OLED directement sur des wafers en silicium. Il s'agirait d'une part d'exploiter les infrastructures existantes de TSMC, mais aussi de fabriquer des dalles plus fines, plus petites et surtout plus économes en énergie que les dalles OLED traditionnelles, fabriquées par impression (flexographie, sérigraphie ou jet d'encre) sur un substrat transparent en plastique ou en verre.

Le développement de ces nouvelles technologies d'affichage ne serait aujourd'hui qu'à ses prémices. La production de masse, si elle intervient, ne se concrétiserait donc probablement pas avant plusieurs années.

Reste à savoir pour quels types d'appareils Apple fournit tous ces efforts. Nikkei pense le savoir : des lunettes de réalité augmentée. Un projet sur lequel Apple buche depuis plusieurs années et qui pourrait peut-être plus facilement se concrétiser avec des écrans Micro-OLED minuscules, fabriqués sur les chaînes de production déjà en place de TSMC.