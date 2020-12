Deux MacBook Pro mini-LED à venir en 2021 selon Ming-Chi Kuo

D’après Kuo, deux MacBook Pro mini-LED seraient attendus pour 2021, avec un tout nouveau design. On peut imaginer que ce nouvel affichage sera intégré à la fois au MacBook Pro 16 pouces, qui n’a pas été mis à jour lors du passage à Apple Silicon, et à l’évolution 2021 du MacBook Pro 13 pouces. En se basant sur d’autres rumeurs, on peut aussi imaginer qu’Apple diversifiera son offre en dotant certains MacBook Pro d’une nouvelle puce M1X plus puissante.