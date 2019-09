Kuo : un iPad et MacBook avec écran mini-LED s’inviteraient a la fête d’ici 2021

© Apple

Des modèles d'iPad et MacBook ultra premium

Des écrans fournis par LG

Via : Macrumors

La note de TF Securities (l'employeur de Kuo), quea pu consulter, pointe en faveur d'un écran ultra fin, au nombre de LEDs significativement plus élevé que sur l'ultra onéreux Pro Display XDR On s'en doute déjà : l'arrivée d'une dalle Mini-LED devrait s'en faire ressentir sur le tarif des appareils qui en profiteront. Cette technologie, dérivée du LCD, offrirait selon les dires des contrastes au moins aussi profonds que l'OLED et une colorimétrie plus juste.D'après la note de Kuo, le futur écran des iPad (Pro ? Classique ? L'analyste ne le précise pas) et MacBook reposerait sur le nombre impressionnant de 10 000 LEDs. À titre de comparaison, l'Apple Pro Display XDR n'en compte que 572. L'analyste enfonce le clou et table sur des diodes mesurant moins de 200 microns — significativement plus petits que ceux de l'écran professionnel précité, précise MacRumors.Concernant la préférence du Mini-LED face à l'OLED, Ming-Chi Kuo avance qu'Apple souhaiterait se prémunir des problèmes de « brûlure » dont les dalles OLED sont parfois victimes. En sous-texte, la firme de Cupertino aimerait aussi réduire sa dépendance à Samsung en ce qui concerne les écrans OLED.Pour équiper les futurs iPad et MacBook en écrans Mini-LED, Apple ferait appel à LG. Mais pour s'assurer une production suffisamment importante, Kuo estime qu'il se reposera aussi sur un certain nombre de sous-traitants comme Epistar, Zhen Ding, Radiant Opto-Electronics, Nichia, Avary Holding et TSMT.Les avantages du Mini-LED ne seraient pas seulement d'ordre visuel. À l'image des téléviseurs OLED, les iPad et MacBook équipés d'un tel écran pourraient se montrer beaucoup plus fins et légers que leurs homologues en LCD.D'après les prédictions de Kuo, l'iPad équipé en Mini-LED se montrera fin 2020, quand le MacBook se fera attendre jusqu'au deuxième trimestre 2021.