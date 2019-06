Mac Pro 2019 et Pro Display XDR : Apple revient dans la cour des pros

Le retour d'un Mac Pro extensible

Pro Display XDR : un écran compagnon en 6K

Annoncé il y a deux ans pour faire taire la gronde des utilisateurs professionnels, le nouveauest enfin officialisé. Et commel'avait laissé penser dans ses précédentes déclarations, il fait table rase du passé et de son prédécesseur controversé. «» étaient les mots de Phil Schiller pour annoncer le Mac Pro 2013 et son design cylindrique. Le Mac Pro 2019 revient intégralement sur cette conception avec un remake modernisé de la tour surnommée « râpe à fromage » pour ses poignées et ses perforations. Finies les formes bizarres et les cartes graphiques disposées en triangle : place à une tour modulaire et surtout au retour du PCI Express.Le nouveau Mac Pro intègre ainsidont deux juxtaposent deux connecteurs : un connecteur PCI Express classique et un connecteur supplémentaire offrant une prise en charge de Thunderbolt pour une puissance jusqu'à 500 Watts. Cette nouvelle architecture MPX permet notamment d'offrir des options de cartes graphiques Radeon Vega II à deux puces graphiques.Apple dévoile également, une carte d'accélération ASIC dédiée à la vidéo, capable de décoder plus de 6 milliards de pixels par seconde, soit 4 flux Pro Res RAW 8K ou 12 flux Pro Res RAW 4K.Les processeurs du Mac Pro 2019 bénéficient de la dernière génération de puces Intel Xeon Wave, avec des configurations, et prennent en charge 6 canaux de RAM ECC sur 12 slots DIMM. Le stockage commence à 256 Go de SSD pour la version de base. Pour refroidir tout ça, Apple a conçu un système de ventilation combinant, une soufflerie et un motif en treillis du boîtier permettant, selon Apple, de conserver un silence relatif d'utilisation.Ce qui ne laissera pas silencieux, en revanche, c'est le prix de ce nouveau Mac Pro : à partir de. Jusqu'où ? C'est la question à laquelle on ne peut pas encore répondre, la date de sortie fixée à l'automne étant encore assez floue.Le Mac Pro 2019 ne vient pas seul. Apple annonce également son retour sur le terrain des écrans avec leson premier écran depuis le Thunderbolt Display arrêté en 2016. Le Pro Display XDR boxe en revanche dans une autre catégorie. Intégrant une dalle LCD IPS 6K d'une définition de 6 016 x 3 384 pixels, l'écran de 32 pouces gère le HDR avec un gamut P3, une profondeur 10 bits et un taux de contraste de 1 000 000:1.Bénéficiant d'un design proche de celui du Mac Pro, le Pro Display XDR bénéficie notamment d'un impressionnant pied réglable qui facilite la fixation et le retrait de l'écran. Et oui, car ce pied n'est pas fourni. Le Pro Display est disponible au prix deen version standard ouen version matte nano-texturée. Le pied, lui, est commercialisé au prix de. Le tout accompagnera le Mac Pro à l'automne.