« Le test en chambre IPX commence par un test de base au plafond pour simuler la pluie et la pénétration de l'eau. Il est suivi d'une simulation de pression d'eau par des jets dans tous les angles du produit. Une fois que le produit a réussi ce test, il peut prétendre à l'indice IPX5 », lit-on. « Enfin, un réservoir pressurisé simulant la profondeur de l'eau confère au produit les indices IPX7 et IPX8 en cas d'immersion réussie jusqu'à un mètre et six mètres, respectivement ».