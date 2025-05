L’un des produits les plus attendus est le tout premier iPhone pliable, qui pourrait être dévoilé fin 2026. Ce modèle se distinguerait par un châssis en titane et un écran sans pliure visible. Il s’ajouterait à la gamme iPhone 18, avec un positionnement résolument haut de gamme, et de nouveaux usages pour les utilisateurs souhaitant avoir un iPad mini au creux de la poche.

L’année suivante, Apple préparerait un iPhone spécial anniversaire, pour les 20 ans du modèle original. Ce dernier adopterait un design inédit, entièrement en verre incurvé, avec une surface d’affichage plus importante et des bordures d'écran quasi inexistantes. On vous a déjà parlé des dernières rumeurs qui entourent ce modèle, avec notamment la disparition possible de l'encoche Dynamic Island et l'intégration du capteur Face ID sous l'écran, pour gagner de la place sur la dalle OLED.