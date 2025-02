Le robot-lampe, baptisé ELEGNT (Expressive and Functional Movement Design for Non-Anthropomorphic Robot), se distingue par ses mouvements fluides et son langage corporel élaboré. Doté d’un bras articulé, il suit des objets, projette des tutoriels ou joue de la musique en dansant, comme le montre une vidéo de démonstration. Son design minimaliste évoque immédiatement la lampe animée emblématique des génériques Pixar, un hommage involontaire mais évident.

Cette ressemblance n’est pas anodine. Dans les années 1980, Steve Jobs a racheté la division graphique de Lucasfilm, donnant naissance à Pixar. Le studio a ensuite révolutionné l’animation avec Toy Story, tout en popularisant la lampe Luxo Jr. comme symbole. Ironie de l’histoire, Apple revisite aujourd’hui cette icône sous une forme robotisée, mêlant innovation technique et héritage culturel.