CES 2024 : R2-D2 et BB-8 peuvent prendre leur retraite, Samsung prend le relais avec son petit robot Ballie

Dans un communiqué de presse, la firme précise que Ballie peut ajuster ses images en fonction de sa distance et de son orientation par rapport à la surface de projection, mais aussi en fonction des conditions d'éclairage. De plus, elle affirme qu'il s'agit du « premier projecteur au monde capable de détecter automatiquement la posture et l'angle du visage des personnes ».

En plus de tout cela, Ballie se charge de surveiller la maison en votre absence, de vous envoyer des alertes, mais également de contrôler les appareils connectés en fonction des besoins. Un véritable petit concierge qui, s'il ne règle aucun problème que la technologie ne peut résoudre aujourd'hui, ajoute une touche mignonne et ludique aux écosystèmes connectés qui se popularisent de plus en plus.

Si Samsung a offert quelques démonstrations de l'appareil au CES 2024, il lui reste à nous donner beaucoup plus de détails. Notamment sur ses caractéristiques techniques, l'écosystème logiciel avec lequel il est censé fonctionner, mais aussi à propos des informations les plus importantes : sa date de sortie et son prix de lancement.