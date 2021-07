Jet Bot, la gamme d'aspirateurs robots de Samsung, est désormais disponible en France

L'arrivée des aspirateurs robots Jet Bot marque une tentative de retour du géant sud-coréen sur ce marché, après plusieurs années d'absence et face à une concurrence qui s'annonce rude. Trois frères, forts de caractéristiques innovantes (dont trois principales qu'ils partagent), seront proposés à la vente.

Jet Bot, Jet Bot+ et Jet Bot AI+, ce dernier étant le plus haut-de-gamme, disposent notamment d'un capteur LiDAR , une technologie particulièrement utile pour faciliter les déplacements de ces compagnons de corvée ménagère. Le robot scanne ainsi plusieurs fois les pièces dans lesquels il se déplace de manière à cartographier avec précision les lieux et optimiser ainsi ses mouvements. Seconde caractéristique partagée : une identification intelligente du type de sol, qui va permettre au robot d'analyser le terrain et de pouvoir adapter sa puissance d'aspiration face à un parquet ou un tapis. La gamme Jet Bot est également capable d'analyser préalablement la quantité de poussière qu'elle va devoir aspirer.

Enfin, le troisième atout communément partagé par Jet Bot, Jet Bot+ et Jet Bot AI+ est leur gestion via l'application SmartThings. Samsung France explique qu'ainsi, « les utilisateurs peuvent planifier le parcours de leur aspirateur robot à distance, suivre sa progression, le mettre sur pause, ou encore lui spécifier des zones interdites d’accès. L’application fournit également des informations sur l’état de l’appareil ». L'efficacité et la gestion connectée de ces robots font partie de leurs points forts, et vu les prix affichés, ce n'est pas plus mal.