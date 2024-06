Économisez 500 € sur l'aspirateur iRobot Roomba j7+ chez Amazon !

L'iRobot Roomba J7+ est passé sur les bancs d'essai de Clubic. Et il a obtenu l'excellente note de 8/10 dans nos colonnes ! Et pour cause, l'iRobot Roomba j7+ est un appareil puissant qui va aspirer vos sols pendant 90 minutes avec efficacité grâce à sa brosse centrale en caoutchouc et sa brosse latérale pour atteindre les endroits les plus inatteignables.

Mais avant de passer aux spécificités techniques, voyons la promotion. Cet appareil coûte normalement 999,99 €. Chez Amazon, jusqu'à récemment, il était en promotion pour 689,99 €. Mais aujourd'hui, grâce à une offre à durée limitée, vous pouvez le commander pour 499 €. La livraison est bien entendu gratuite et vous pouvez le recevoir pour le week-end, donc c'est tout bon pour vous.