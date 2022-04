Test iRobot Roomba j7+ : la reconnaissance des objets arrive dans la gamme Roomba, pour le meilleur ?

Concernant la fabrication de l'aspirateur robot, on se retrouve bel et bien devant un appareil haut de gamme, avec une belle qualité d'assemblage, une attention au détail et une réelle solidité, même en cas de choc.

La base de recharge, ou "Clean Station" comme la nomme iRobot, a elle subi une cure de jouvence par rapport aux modèles proposés avec la gamme "i". L'accessoire est un peu plus bas et un peu plus large que le précédent modèle. iRobot explique ce changement de design par la volonté de permettre aux utilisateurs habitant des petits logements ou des appartements de positionner la station de charge sous un meuble ouvert et ainsi gagner en place.