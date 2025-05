Ecovacs est l'un des constructeurs les plus prolifiques du moment. Alors que d'autres constructeurs rationalisent leurs gammes et proposent moins de produits sur le marché, la marque ne relâche pas ses efforts et multiplie les aspirateurs robot pour toucher tous les types de consommateurs et couvrir l'ensemble des gammes tarifaires.

Nous voici donc en face du Deebot T50 Pro OMNI. Ce nouvel aspirateur robot et laveur de sol s'inscrit dans le milieu de gamme du constructeur, malgré un prix assez élevé d'environ 800€ à l'heure où nous écrivons ce test. Il n'est pas aussi innovant que son grand frère, le récent Deebot X8 Pro OMNI et son rouleau brosse, et reste une proposition plus classique avec son duo de serpillères motorisées extensibles, une puissance d'aspiration de 15 000 Pa et une navigation assistée par une caméra et un capteur ToF (Time of Flight) pour l'évaluation des distances.