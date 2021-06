Samsung Jet Bot : les aspirateurs robots du Coréen arrivent bientôt chez nous et disposeront du LiDAR

Le premier modèle proposé par Samsung est le Jet Bot 80. Il possède un capteur LiDAR qui offre une détection avancée des murs et des objets pour une meilleure cartographie de l'étage et de la maison. Son bac à poussières est d'une contenance de 400 mL. Il coûtera 499 euros à l'achat et se présente comme l'entrée de gamme du constructeur.