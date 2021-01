iRobot rend sa base aspirante plus accessible avec le Roomba i3+

Concernant l'aspiration, le Roomba i3+ possède une puissance 10 fois supérieure à celle de la gamme 600. La brosse principale reste intégralement conçue en caoutchouc pour une meilleure récupération des poils et des cheveux, et l'appareil dispose également d'une brosse latérale pour ramasser les poussières dans les coins et le long des plinthes.