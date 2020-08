iRobot : un nettoyage plus malin et prédictif grâce à l'intelligence artificielle

L'objectif de ce tout nouveau logiciel est de proposer une personnalisation plus importante aux utilisateurs et de nouvelles options permettant de lancer des cycles de nettoyage plus localisés, l'une des grosses lacunes de la gamme Roomba par rapport à ses compétiteurs. Le constructeur a passé plusieurs mois à collecter de nombreuses données chez ses employés volontaires afin de mettre au point de nouveaux algorithmes plus précis.

Il sera désormais possible de créer des zones interdites au passage du robot, mais aussi des zones limitées étiquetées. Table basse, table de salle à manger ou bureau, les options sont nombreuses pour ramasser les poussières et les détritus sur le sol selon la situation. Par exemple, d'un simple bouton le robot aspirateur ira immédiatement sous une table pour ramasser les miettes de biscuits après le goûter des enfants.

Ces options sont accessibles uniquement sur les modèles Roomba i7, s9 et le robot laveur de sols Braavaa jet m6.