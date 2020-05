Ecovacs présente son nouvel aspirateur Deebot OZMO T8 AIVI (et il a de quoi vous surprendre)

Ce nouvel aspirateur intègre désormais une caméra en façade et des systèmes d'intelligence artificielle pour mieux naviguer dans la maison et reconnaître tous les obstacles.

Ecovacs présente aujourd'hui son nouvel aspirateur robot , le Deebot OZMO T8 AIVI, qui intègre de nombreuses nouveautés à la fois matérielles et logicielles.

Si d'apparence l'appareil ne révolutionne pas la gamme, on ne peut que remarquer le nouvel objectif en façade qui vient s'ajouter à ceux présents sur le capot de l'appareil.

Il s'agit en fait d'une caméra qui permet une bien meilleure évaluation des distances et une détection plus fine des différents objets en face et autour de lui.

Ce système, baptisé AIVI, est associé à de l'intelligence artificielle pour identifier les obstacles sur son chemin. La marque indique que le robot évite bien plus facilement les pieds de chaise ou les endroits exigus et ne se bloque plus sous les meubles.

Autre nouveauté bien plus surprenante apportée par cette caméra : la surveillance de votre maison. Depuis l'application mobile, vous pouvez observer ce qu'il se passe chez vous et déplacer le robot où vous le souhaitez pour vérifier si tout se passe bien en votre absence.