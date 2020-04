Withings présente Sleep Analyzer, un dispositif médical grand public pour détecter l'apnée du sommeil

Un outil de dépistage des apnées du sommeil chez Withings

L'apnée du sommeil, c'est quoi ?

Source : Communiqué de presse

Withings lève le voile sur son nouveau capteur Sleep Analizer, un dispositif grand public, qui va permettre à chacun de détecter d'éventuelles apnées du sommeil.En France, l'apnée du sommeil affecterait environ 3 millions de personnes... Et 85 % d'entre elles ignoreraient en souffrir. C'est pourquoi Withings a mis au point Sleep Analyzer, un nouveau capteur à placer sous le matelas, qui promet «».Ainsi, plutôt que de devoir se soumettre à une fastidieuse polysomnographie dans un établissement médical dédié, le Sleep Analyzer va se charger, via un capteur pneumatique, de mesurer, à domicile, les mouvements de la cage thoracique, la fréquence cardiaque et ainsi analyser les différentes phases de sommeil et leur durée.Un capteur basse fréquence permet de son côté d'analyser les ronflements et ainsi de déterminer la présence éventuelle d'apnées du sommeil. Evidemment, toutes les données récoltées par le Sleep Analyzer seront transférées au sein de l'application Withings Health Mate. Selon la marque : «».Rappelons que l'apnée du sommeil est une pathologie qui se résume en des épisodes d'arrêts respiratoires incontrôlés durant la nuit. Une personne est considérée comme apnéique si plus de cinq arrêts respiratoires par heure sont détectés.À terme, si elle n'est pas traitée, cette apnée du sommeil peut mener à des complications cardiovasculaires graves telles que de l'hypertension, le développement d'arythmies cardiaques et d'AVC.Le nouveau Sleep Analyzer de Withings est disponible dès à présent, au tarif de 129,95 €.