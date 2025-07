Le Scuba X1 s’impose comme le robot de piscine de tous les superlatifs : plus puissant, plus précis, plus intelligent et plus efficace, il nettoie du fond du bassin jusqu’à la ligne d’eau et s’adapte à toutes les formes.

Ce que l’on attend d’un robot de piscine, c’est une aspiration efficace afin de capter un maximum de saletés. Justement, avec sa puissance impressionnante de 24 984 L/H, le Scuba X1 récupère aussi bien le sable fin que les petits cailloux, feuilles mortes et algues tenaces. Avec un réservoir de 5 litres, il peut recueillir un volume impressionnant d’impuretés.