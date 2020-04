Withings, leader français de la santé connectée, se mobilise en faveur des hôpitaux

Des initiatives Withings pour soutenir les professionnels de santé

Source : communiqué de presse

Spécialisé dans la mesure et la collecte de données physiologiques à distance, Withings annonce diverses initiatives en faveur des hôpitaux. Le groupe souhaite par exemple rendre disponible au plus vite la mesure de la saturation en oxygène sur ScanWatch , sa dernière montre connectée . Cela, afin d'aider au suivi de l'état de santé et du stress respiratoire des patients atteints du COVID-19.De même, Withings participe à plusieurs projets de recherche, afin de comprendre notamment comment les variations de fréquence cardiaque et les perturbations respiratoires nocturnes peuvent être des signes précurseurs de la maladie ou concomitants à son évolution.Withings a également décidé de faire don d'une partie de sa production de thermomètres connectés sans contact (le Withings Thermo ) aux professionnels de santé. Rappelons que ce dernier permet de réaliser des mesures de manière rapide et hygiénique.Enfin, le groupe Withings annonce avoir pu obtenir rapidement 50 000 masques de protection, qui seront donnés à l'ARS.